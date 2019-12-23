Бывший соратник экс-мэра Волгограда предстал перед судом





Сегодня в Центральном районном суде начался процесс над Андреем Дорониным - бывшим первым заместителем экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко, сообщает ИА "Высота 102". На предварительном заседании, по данным информагентства, Доронину продлили на полгода - до 16 июня 2020-го - меру пресечения в виде домашнего ареста.

У головное дело в отношении Доронина поступило в районный суд 16 декабря текущего года. Ему инкриминируют покушение на мошенничество в особом крупном размере (ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ). Адвокат Доронина от комментариев отказалась.

Как ранее сообщало информагентство, Доронина задержали сотрудники ФСБ летом текущего года . Тогда источники в правоохранительных органах утверждали, что поводом послужили показания подследственных бывших депутатов Волгоградской городской думы, которые уже несколько месяцев изучают многочисленные тома своих уголовных дел, возбужденных по фактам многомиллионного мошенничества с автостраховками.

По одной из версий информированного источника ИА "Высота 102", Андрей Доронин, состоявший в дружеских отношениях с тогда еще руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым, брался за несколько десятков миллионов решить вопрос о прекращении уголовного преследования троицы экс-депутатов. Сейчас Андрею Доронину, который находится под домашним арестом, как раз инкриминируют участие в этой афере. В деле также фигурирует фамилия экс-депутата Зверева, на показания которого опирается следствие. Экс-депутат гордумы Федор Литвиненко в комментарии ИА "Высота 102" сегодня заявил, что никаких показаний против Андрея Доронина не давал.

Известно, что Андрей Доронин в свое время сотрудничал с бизнесменами Владимиром Зубковым и Владимиром Кадиным, имел с ними совместные проекты. В частности, такие заведения, как "Фасоль", "Золотая Прага" и "Сосновый бор" были открыты благодаря долевому участию предпринимателей.

Справка. Андрей Доронин являлся первым заместителем главы администрации Волгограда Евгения Ищенко. Мэр Ищенко подписал постановление об увольнении Доронина из городской администрации в 2006 году, после того, как всплыли наружу тесные связи Доронина с так называемым "криминальным миром". Уйдя с муниципальной службы, Доронин занялся бизнесом. Затем с 2011 по 2012 годы возглавлял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Волгоградской области, когда губернаторами Волгоградской области были Анатолий Бровко и Сергей Боженов. После этого снова вернулся в бизнес.



