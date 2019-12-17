Первое место в областном конкурсе «Лучший по профессии» среди лаборантов - у сотрудницы АО «КАУСТИК»





В очередной раз лидером регионального конкурса «Лучший по профессии» среди лаборантов химического анализа стала сотрудница научно-производственного центра волгоградского «КАУСТИКа».

Как сообщает ИА «Высота 102», тринадцатая церемония награждения участников ежегодного областного конкурса профессионального мастерства проходила во Дворце культуры Профсоюзов. Среди представителей более сорока ведущих предприятий региона присутствовали и работники волгоградского «КАУСТИКа».

Победительница региональных состязаний Людмила Ганя – неоднократный участник корпоративных и областных соревнований на звание лучших в своей профессии. Людмила опытный лаборант, на «КАУСТИКе» работает с 1989 года.

«Мне доверяют более сложные задания. Учу других, кто приходит к нам в лабораторию научного центра, – рассказывает о себе лаборант 6-го разряда Людмила Ганя. – И, несмотря на опыт, стаж работы, каждое участие в конкурсах профмастерства для меня очень волнительно. Чувствуешь ответственность за весь коллектив».

Молодой контролер качества продукции и технологического процесса Ксения Чуфанова также претендовала на призовое место, участвуя в соревнованиях среди лаборантов. По итогам конкурса Ксения награждена благодарностью, как и четверо других работников волгоградского «КАУСТИКа». Это электросварщики Кирилл Чу и Игорь Коломейцев, электромонтеры Никита Пономарев и Дмитрий Казимиров.