В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»

Расследования 16.12.2019 17:54
432 4
16.12.2019 17:54
К 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима приговорен ранее судимый житель Кировского района Волгограда за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Установлено, что в сентябре 2016 года Василий Щеголев обнаружил на территории СНТ "Кировец" несколько десятков патронов от винтовки Мосина. Из них он извлек порох и стал незаконно хранить его по месту жительства. В январе текущего года Щеголев, используя самостоятельные познания в области химии, приготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии использовал для изготовления трех взрывных устройств типа "взрывпакет". Взрывные устройства подсудимый незаконно хранил по месту своего жительства. При попытке перенести их в иное место он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Реклама
Дело о совершенном 17 лет назад убийстве возле кладбища дошло до суда16.12.2019 16:34
Расследования 16.12.2019 16:34
3932 1 Обсудить
В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связи16.12.2019 15:09
Расследования 16.12.2019 15:09
9840 3 Обсудить
В Волгограде накрыли подвальный игровой клуб16.12.2019 14:17
Расследования 16.12.2019 14:17
4653 5 Обсудить
Волгоградца осудили за массовую драку с водителем и пассажирами встречной иномарки15.12.2019 18:59
Расследования 15.12.2019 18:59
3247 4 Обсудить
В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой14.12.2019 10:38
Расследования 14.12.2019 10:38
3955 3 Обсудить
Буйный волгоградский пассажир ударил полицейского в вагоне-ресторане поезда13.12.2019 18:14
Расследования 13.12.2019 18:14
1871 2 Обсудить
Суд незаконно повысил комфорт осужденного директора «Волжского бисквита»13.12.2019 16:12
Расследования 13.12.2019 16:12
1907 5 Обсудить
Жительницу Волгограда осудили за молчание о примкнувшей к террористам знакомой13.12.2019 15:28
Расследования 13.12.2019 15:28
4164 2 Обсудить
Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской области13.12.2019 11:19
Расследования 13.12.2019 11:19
5797 19 Обсудить
В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окно12.12.2019 14:02
Расследования 12.12.2019 14:02
3720 Обсудить
В Волгограде врача и медсестру осудили за "продажу" справок 22 водителям12.12.2019 11:45
Расследования 12.12.2019 11:45
4356 2 Обсудить
Волгоградский облсуд запретил уничтожать видео с избирательных участков11.12.2019 13:06
Расследования 11.12.2019 13:06
11908 17 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллиона10.12.2019 12:49
Расследования 10.12.2019 12:49
4974 10 Обсудить
В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красоты10.12.2019 12:12
Расследования 10.12.2019 12:12
3309 1 Обсудить
В Волгоградской области по факту гибели малыша на морозе возбуждено уголовное дело10.12.2019 10:22
Расследования 10.12.2019 10:22
7921 3 Обсудить
Реклама