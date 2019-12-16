В Волгограде химика-самоучку осудили за изготовление «взрывпакетов»





К 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима приговорен ранее судимый житель Кировского района Волгограда за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Установлено, что в сентябре 2016 года Василий Щеголев обнаружил на территории СНТ "Кировец" несколько десятков патронов от винтовки Мосина. Из них он извлек порох и стал незаконно хранить его по месту жительства. В январе текущего года Щеголев, используя самостоятельные познания в области химии, приготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии использовал для изготовления трех взрывных устройств типа "взрывпакет". Взрывные устройства подсудимый незаконно хранил по месту своего жительства. При попытке перенести их в иное место он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



