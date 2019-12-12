В Волгограде продают автомобильную дорогу

Экономика 12.12.2019 14:38
423 1
12.12.2019 14:38
Автомобильная дорога площадью 3003,8 кв.м в Тракторозаводском районе Волгограда выставлена на торги. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию о лоте, объект продается по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Виктора Опфера. В августе 2018 года решением арбитражного суда Волгоградской области в отношении него была введена процедура реализации имущества. Вместе с автомобильной дорогой одним лотом продается разгрузочная площадка площадью 2 520 кв.м. Начальная цена двух объектов - более 6 миллионов рублей.
Фото Яндекс.Карты и Публичная кадастровая карта РФ
Реклама
Сбербанк провел в Поволжье юридическую олимпиаду12.12.2019 14:59
Власти Волгоградской области во имя науки и роста экономики готовы пожертвовать 50 млн рублей12.12.2019 13:41
Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом12.12.2019 13:08
Security Vision и банк «Открытие» стали победителями Национальной банковской премии12.12.2019 12:17
АО «КАУСТИК» - победитель 5-й Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»12.12.2019 11:15
Когда можно выбрать награду за смелость12.12.2019 10:06
Компания «ВОЛМА» представила свои достижения на международном уровне12.12.2019 09:10
Волгоградским бизнесменам напомнили о дисквалификации за неуплату налогов11.12.2019 16:43
В компании «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов11.12.2019 08:18
Оплачивать родительскую плату стало в Волгограде удобнее10.12.2019 16:43
В Волгограде предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»10.12.2019 16:31
Разблокировать карту Сбербанка теперь можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»10.12.2019 14:44
ВТБ создает Лайфстайл платформу10.12.2019 13:38
В Волгоградской области рынкам позволят работать «без крыши» до 2025 года10.12.2019 13:34
Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги года10.12.2019 12:17
Реклама