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В Волгограде под эгидой «Ростелекома» подростки сделали «Шаг на сцену»

Телеком 11.12.2019 13:16
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11.12.2019 13:16


Экспериментальная постановка пьесы «Вечера на хуторе близ Диканьки» стала завершающим этапом проекта «Ростелекома» «Шаг на сцену»  по обучению детей актерскому мастерству. Его участниками стали 20 талантливых подростков, которые в течение 9 месяцев проходили обучение у профессиональных преподавателей. 
Наставники и зрители отметили убедительную игру молодых исполнителей, профессионально подобранные сценические образы, высокий организационный уровень спектакля. После дебюта на сцене организаторы в торжественной обстановке вручили юным театралам сертификаты и памятные подарки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Прекрасная профессиональная игра наших выпускников, море эмоций, слезы радости и волнения от первого выхода к большой аудитории –  все это увидели те, кто пришел на дебютный спектакль. Искренняя благодарность “Ростелекому” за прекрасную идею проекта “Шаг на сцену” и помощь в ее воплощении, за неравнодушие к будущему подростков и культурной сфере города», – отметил Владимир Бондаренко, заслуженный артист России, художественный руководитель Волгоградского молодежного театра.   
Реализацию проекта «Шаг на сцену» «Ростелеком» начал весной нынешнего года совместно с Волгоградским молодежным театром. Основная цель, которую ставили перед собой организаторы – выявление наиболее одаренных школьников и их всесторонняя подготовка по актерскому мастерству. Ребята постигали теорию и практику театральной постановки, совершенствовали сценическую речь и пластику, участвовали в мастер-классах известных актеров, посещали выставки и спектакли. 
«Проект, приуроченный к Году театра, уникален для Волгограда. Он не только несет социальную значимость, так как нацелен на подрастающее поколение, но и открывает дверь в культурную жизнь города, создавая комфортную среду для эстетического и творческого развития. Это не просто первый шаг на большую сцену, это еще и шаг взрослой аудитории навстречу детям, их потребностям и желаниям. Подростки, которые не болтаются по улицам и не проводят все время за компьютерными играми, а идут в театр и несут прекрасное другим людям – это забота и ответственность нас, взрослых, сегодня и сейчас. И таких детей нужно поддерживать и поощрять. Самоотдача юных актеров, их реально выросший уровень мастерства заставляют испытывать гордость и уверенность в том, что такие проекты необходимы городу. Уверен, что успех «Шага на сцену» даст старт его новому этапу в Волгограде, а также положит начало реализации и в других регионах России», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Аналогичные проекты« Ростелекома» по содействию социальной адаптации школьников с помощью театрального искусства реализуются в Краснодарском крае и республике Северная Осетия.   
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».

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