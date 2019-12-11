В Волгограде под эгидой «Ростелекома» подростки сделали «Шаг на сцену»





Экспериментальная постановка пьесы «Вечера на хуторе близ Диканьки» стала завершающим этапом проекта «Ростелекома» «Шаг на сцену» по обучению детей актерскому мастерству. Его участниками стали 20 талантливых подростков, которые в течение 9 месяцев проходили обучение у профессиональных преподавателей.

Наставники и зрители отметили убедительную игру молодых исполнителей, профессионально подобранные сценические образы, высокий организационный уровень спектакля. После дебюта на сцене организаторы в торжественной обстановке вручили юным театралам сертификаты и памятные подарки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Прекрасная профессиональная игра наших выпускников, море эмоций, слезы радости и волнения от первого выхода к большой аудитории – все это увидели те, кто пришел на дебютный спектакль. Искренняя благодарность “Ростелекому” за прекрасную идею проекта “Шаг на сцену” и помощь в ее воплощении, за неравнодушие к будущему подростков и культурной сфере города», – отметил Владимир Бондаренко, заслуженный артист России, художественный руководитель Волгоградского молодежного театра.

Реализацию проекта «Шаг на сцену» «Ростелеком» начал весной нынешнего года совместно с Волгоградским молодежным театром. Основная цель, которую ставили перед собой организаторы – выявление наиболее одаренных школьников и их всесторонняя подготовка по актерскому мастерству. Ребята постигали теорию и практику театральной постановки, совершенствовали сценическую речь и пластику, участвовали в мастер-классах известных актеров, посещали выставки и спектакли.

«Проект, приуроченный к Году театра, уникален для Волгограда. Он не только несет социальную значимость, так как нацелен на подрастающее поколение, но и открывает дверь в культурную жизнь города, создавая комфортную среду для эстетического и творческого развития. Это не просто первый шаг на большую сцену, это еще и шаг взрослой аудитории навстречу детям, их потребностям и желаниям. Подростки, которые не болтаются по улицам и не проводят все время за компьютерными играми, а идут в театр и несут прекрасное другим людям – это забота и ответственность нас, взрослых, сегодня и сейчас. И таких детей нужно поддерживать и поощрять. Самоотдача юных актеров, их реально выросший уровень мастерства заставляют испытывать гордость и уверенность в том, что такие проекты необходимы городу. Уверен, что успех «Шага на сцену» даст старт его новому этапу в Волгограде, а также положит начало реализации и в других регионах России», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Аналогичные проекты« Ростелекома» по содействию социальной адаптации школьников с помощью театрального искусства реализуются в Краснодарском крае и республике Северная Осетия.