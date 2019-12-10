Экономика 10.12.2019 14:44 Новости компаний
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10.12.2019 14:44 Новости компаний
Разблокировать карту Сбербанка теперь стало проще - такая возможность появилась в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Раньше для этого необходимо было обратиться в контактный центр банка. Теперь клиенты, которые сами заблокировали свою карту, могут разблокировать ее онлайн в несколько кликов.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в списке карт на главном экране выбрать ту, которую необходимо разблокировать и на экране детальной информации выбрать соответствующий пункт. Далее клиенту будет предложено разблокировать карту или оформить ее досрочный перевыпуск.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Наши клиенты привыкли к тому, что всегда могут быстро и просто заблокировать карту в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Теперь в нем появилась еще и возможность разблокировать ее, не тратя свое время на обращение в контактный центр или отделение банка. Мы последовательно наращиваем функциональность мобильного приложения ʺСбербанк Онлайнʺ, выводя в него новые сервисы, которые ранее были доступны только в контактном центре или в офисах банках. Новые технологии обеспечивают нашим клиентам новый уровень комфорта и управления личными финансами, экономя их личное время».
Ожидается, что мобильное приложение станет основным каналом разблокировки карт для клиента, но ситуации, когда разблокировка возможна только в контактном центре – также останутся.
Функционал доступен клиентам, начиная с версии приложения 10.3 iOS и 10.3 Android.
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