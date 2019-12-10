



По многочисленным просьбам из районов Волгоградской области в закон о сельскохозяйственных рынках внесут поправки. Как сообщает ИА «Высота 102», администрация региона предлагает разрешить таким торговым площадкам работать под открытым небом до 1 января 2025 года. В настоящее время законом определено, что на всех сельскохозяйственных рынках региона с начала 2020 года должны начать торговать исключительно в капитальных строениях. Проект изменений в областной нормативно-правовой акт рассмотрят региональные законодатели.

Проведенный чиновниками анализ показал, что рынки Волгоградской области к выполнению буквы закона пока явно не готовы. Всего в регионе работают 24 сельскохозяйственных рынка в 21 муниципальном образовании. На 17 рынках крышу над головой имеют менее половины торговцев. Чтобы соответствовать требованиям закона, как отмечено в пояснительной записке к проекту, нужно либо сокращать количество мест на открытых площадках, либо расширять площади стационарных строений. «Это потребует значительных финансовых затрат от собственников рынков, как на строительство, так и содержание», - пояснили в комитете промышленности и торговли региона. При этом с весны и до конца осени на базарах востребованы именно уличные прилавки, на которых продается рассада или дачный урожай. Покупателям удобно, а продавцам выгодно – из-за низкой стоимости аренды.

Власти всех муниципальных образований, на территории которых есть такие торговые площадки, высказались за продление отсрочки. Совсем отказаться от идеи сделать рынки исключительно крытыми власти региона не имеют право – не позволяет федеральный закон.



