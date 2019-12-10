Экономика 10.12.2019 13:34
484 5
10.12.2019 13:34
По многочисленным просьбам из районов Волгоградской области в закон о сельскохозяйственных рынках внесут поправки. Как сообщает ИА «Высота 102», администрация региона предлагает разрешить таким торговым площадкам работать под открытым небом до 1 января 2025 года. В настоящее время законом определено, что на всех сельскохозяйственных рынках региона с начала 2020 года должны начать торговать исключительно в капитальных строениях. Проект изменений в областной нормативно-правовой акт рассмотрят региональные законодатели.
Проведенный чиновниками анализ показал, что рынки Волгоградской области к выполнению буквы закона пока явно не готовы. Всего в регионе работают 24 сельскохозяйственных рынка в 21 муниципальном образовании. На 17 рынках крышу над головой имеют менее половины торговцев. Чтобы соответствовать требованиям закона, как отмечено в пояснительной записке к проекту, нужно либо сокращать количество мест на открытых площадках, либо расширять площади стационарных строений. «Это потребует значительных финансовых затрат от собственников рынков, как на строительство, так и содержание», - пояснили в комитете промышленности и торговли региона. При этом с весны и до конца осени на базарах востребованы именно уличные прилавки, на которых продается рассада или дачный урожай. Покупателям удобно, а продавцам выгодно – из-за низкой стоимости аренды.
Власти всех муниципальных образований, на территории которых есть такие торговые площадки, высказались за продление отсрочки. Совсем отказаться от идеи сделать рынки исключительно крытыми власти региона не имеют право – не позволяет федеральный закон.
Реклама
Оплачивать родительскую плату стало в Волгограде удобнее10.12.2019 16:43
В Волгограде предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»10.12.2019 16:31
Разблокировать карту Сбербанка теперь можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»10.12.2019 14:44
ВТБ создает Лайфстайл платформу10.12.2019 13:38
Регоператор по обращению с ТКО подвел промежуточные итоги года10.12.2019 12:17
Сбербанк получил премию «Время инноваций» сразу в трех номинациях09.12.2019 18:27
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год09.12.2019 16:47
«Открытие Брокер» открыл доступ владельцам ИИС к иностранным ценным бумагам09.12.2019 14:38
В Волгограде перед офисом депутата-единоросса выстраивается очередь из кредиторов09.12.2019 13:00
Не нашлось покупателей на недостроенный универмаг "Диамант" в Волжском09.12.2019 12:40
«Красный Октябрь» перевыполнил ноябрьский план по производству жидкой стали09.12.2019 10:23
Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в Москве06.12.2019 16:33
Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу06.12.2019 16:08
Новый дом в ЖК «Гранд Авеню»: не такой, как все06.12.2019 09:00
«Волгоградэнергосбыт» предлагает оплачивать квитанции вместо Почты РФ в банках, интернете и мобильных сервисах06.12.2019 07:27
Реклама