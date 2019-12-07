В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погиб

Происшествия 07.12.2019 14:30
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07.12.2019 14:30
Следователи проводят проверку по факту гибели семилетнего мальчика в Серафимовичском районе Волгоградской области и госпитализации в тяжелом состоянии его сверстника. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону.
По предварительным данным, дети, проживающие в хуторе Пронин, сегодня отправились на прогулку к реке Цуцкан. Они зашли на лёд, который не выдержал веса мальчиков. Оба оказались в ледяном водоёме.
Очевидцем случившегося стал местный рыбак, который бросился на помощь. Мужчине удалось вытащить из воды обоих детей, однако один из них спустя непродолжительное время скончался. Второй мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии – сейчас за его жизнь борются врачи центральной районной больницы.
На месте работают следователи территориального подразделения СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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