В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погиб





Следователи проводят проверку по факту гибели семилетнего мальчика в Серафимовичском районе Волгоградской области и госпитализации в тяжелом состоянии его сверстника. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, дети, проживающие в хуторе Пронин, сегодня отправились на прогулку к реке Цуцкан. Они зашли на лёд, который не выдержал веса мальчиков. Оба оказались в ледяном водоёме.

Очевидцем случившегося стал местный рыбак, который бросился на помощь. Мужчине удалось вытащить из воды обоих детей, однако один из них спустя непродолжительное время скончался. Второй мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии – сейчас за его жизнь борются врачи центральной районной больницы.





На месте работают следователи территориального подразделения СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области