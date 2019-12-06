Новый дом в ЖК «Гранд Авеню»: не такой, как все





Grand Avenue , внутреннее устройство которого отличается от построенных ранее домов. Группа компаний «Волгострой» начала продажу квартир в новом доме жилого квартала, внутреннее устройство которого отличается от построенных ранее домов.

Общее количество квартир уменьшилось — их стало 180 вместо 222. В доме две секции, и их планы не одинаковы. Так, в секции А на этаже разместились по два варианта одно-, двух и трехкомнатных квартир. В секции Б – по одной «однушке» и «трешке» и целых 4 варианта «двушек».

«Строительство дома началось в этом году, в настоящий момент дом «вырос» до 6 этажа (из 16). Планируемый срок сдачи – 3 квартал 2021 года», — сообщили ИА «Высота 102» в отделе продаж компании.

Стоимость квартир в новом доме можно уточнить в отделе продаж по телефону 50-50-60.

Планировки смотрите ниже.



