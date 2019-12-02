Происшествия

Под Волгоградом водитель-дальнобойщик из Смоленска сгорел в кабине большегруза

Происшествия 02.12.2019 07:37
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02.12.2019 07:37


Возгорание в кабине большегруза «МАН» случилось накануне вечером на автостоянке в селе Орловка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», после того как пожар был потушен, внутри кабины было обнаружено обгоревшее тело водителя из Смоленска. По данным экстренных служб, причиной пожара могли стать нарушения в эксплуатации газовой горелки. Информация уточняется.

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