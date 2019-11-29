Экономика

Программа «Мир без слёз» в Волгограде: Волгоградская областная клиническая больница №1 получила 2,2 млн рублей на новое оборудование

Экономика 29.11.2019 16:54
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29.11.2019 16:54


Сегодня в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Волгоградская областная клиническая больница №1 получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 2,2 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет наркозно-дыхательный аппарат, сообщает ИА «Высота 102».
«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.
Волгоградская областная клиническая больница №1 — одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений в регионе. В структуре больницы 20 специализированных стационарных отделений, консультативная поликлиника, сурдологический центр, центр охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетическая консультация. Ежегодно в стационарных отделениях получают квалифицированную медицинскую помощь более 30 тыс. больных. Около 60% из них — жители сельских районов Волгоградской области.
Заместитель главного врача по хирургической помощи Волгоградской областной клинической больницы №1 Денис Дурмышев рассказал про оборудование, которое появится в учреждении благодаря программе «Мир без слёз»: «В нашей больнице ежегодно проходят лечение около 3000 детей, которым в общей сложности выполняется порядка 1500 операций, в том числе сложнейших, требующих применения высокотехнологичного оборудования. Мы благодарны благотворительной программе “Мир без слез” банка ВТБ за полученный сертификат, на который будет приобретен наркозно-дыхательный аппарат фирмы ”Drager“. Этот аппарат позволит выполнять режимы вентиляции для самых маленьких пациентов. Благодаря проводимым операциям наши дети будут лучше слышать, видеть, лучше себя чувствовать и радоваться жизни».
Представитель больницы отдельно поблагодарил организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для маленьких пациентов. 

Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли интерактивный спектакль для детей, а после представления каждый ребенок получил памятный подарок — волшебный сундучок с набором для рисования.

Заместитель председателя Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, председатель комитета финансов Волгоградской области Алексей Завражин отметил:«Хорошо, когда есть такие партнеры, которые оказывают поддержку системе здравоохранения в дополнительной помощи гражданам в виде приобретения такого дорогостоящего оборудования. Выражаю благодарность банку ВТБ за то, что он не первый раз оказывает благотворительную помощь в нашем регионе, надеюсь это станет доброй традицией».
В мероприятии принял участие Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ: «ВТБ работает в Волгоградской области с 1998 года, всесторонне участвуя в развитии региона. Одним из стратегических приоритетов банка является формирование бренда как социально ответственного финансового института. ВТБ оказывает спонсорскую и благотворительную поддержку проектам, направленным на развитие культуры, спорта, здравоохранения, образования. Работая в этом направлении, мы верим, что вносим вклад в будущее страны. Всероссийская программа «Мир без слёз» содействует социальному развитию регионов, а с увеличением объемов финансирования в 2019 году качество оказания медицинской помощи в адресных больницах станет еще лучше».

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