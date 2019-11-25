Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогах





Сотрудники налоговых органов совместно с Госавтоинспекцией и судебными приставами в Волгограде вышли в рейд по взысканию долгов с автовладельцев. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, по состоянию на 1 ноября текущего года задолженность по транспортному налогу физических лиц Волгоградской области составила около 1 миллиарда рублей. Примечательно, что среди должников в основном лица, имеющие в собственности дорогие автомобили. В ходе сегодняшнего рейда автовладельцев проверяли на наличие долгов по всем имущественным налогам - транспортному, земельному, налогу на имущество физических лиц. Налоговики отмечают, что владельцам автотранспортных средств расслабляться не стоит - такие рейды теперь будут проводиться часто.

В УФНС по региону напоминают, что необходимо своевременно платить налоги для того, чтобы избежать негативных последствий, как ограничение выезда за пределы России, блокировки расчетных счетов, ареста имущества. Вся информация о наличии или отсутствии неоплаченных налогов размещена на стартовой странице интернет-сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Платежи можно внести на сайте ФНС с помощью сервисов "Заплати налоги" и "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", через портал Госуслуги, в банке или на почте.



