Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогах

Экономика 25.11.2019 13:09
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25.11.2019 13:09
Сотрудники налоговых органов совместно с Госавтоинспекцией и судебными приставами в Волгограде вышли в рейд по взысканию долгов с автовладельцев. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, по состоянию на 1 ноября текущего года задолженность по транспортному налогу физических лиц Волгоградской области составила около 1 миллиарда рублей. Примечательно, что среди должников в основном лица, имеющие в собственности дорогие автомобили. В ходе сегодняшнего рейда автовладельцев проверяли на наличие долгов по всем имущественным налогам - транспортному, земельному, налогу на имущество физических лиц. Налоговики отмечают, что владельцам автотранспортных средств расслабляться не стоит - такие рейды теперь будут проводиться часто.
В УФНС по региону напоминают, что необходимо своевременно платить налоги для того, чтобы избежать негативных последствий, как ограничение выезда за пределы России, блокировки расчетных счетов, ареста имущества. Вся информация о наличии или отсутствии неоплаченных налогов размещена на стартовой странице интернет-сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Платежи можно внести на сайте ФНС с помощью сервисов "Заплати налоги" и "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", через портал Госуслуги, в банке или на почте.
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