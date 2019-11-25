Банк «Возрождение» запустил новогодний вклад «Теплые отношения»





В преддверии зимних праздников мы предложили одни из лучших условий по ставкам на рынке вкладов и наиболее востребованные у клиентов сроки размещения. Оформление новогоднего вклада позволит зафиксировать выгодную ставку сейчас и сохранить ее на полгода или год в зависимости от выбранного срока. Об этом ИА «Высота 102» сообщила Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Как пояснили в Банке, новогодний вклад в рублях «Теплые отношения»* с доходом до 6,45%, который при активном использовании вкладчиком дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА может быть увеличен до 8,45%.

Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей при открытии через Мобильный и Интернет-банк, а также в банкоматах и терминалах «Возрождения», и 100 тыс. рублей – в офисе Банка.

Срок размещения на выбор клиента – 181 или 367 дней. Ставка составит:

• при открытии на полгода – 6,12% годовых (с учетом капитализации 6,20%);

• при открытии на год — 6,27% годовых (с учетом капитализации 6,45%).

Пополнение вклада и частичное снятие средств не предусмотрены.

Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, вкладчик может распорядиться доходом на свое усмотрение: присоединить его к вкладу (капитализировать) или перечислить на любой другой счет в банке «Возрождение».

Кроме того, в рамках действующей акции «Твои правила»** активное использование дебетовой карты #НЕПРОСТОКАРТА позволяет клиентам дополнительно увеличить доход по вкладу на величину до 2% годовых. Таким образом, максимальная доходность по вкладу «Теплые отношения» при активном участии в акции и с учетом капитализации составит 8,45% годовых.

www.vbank.ru и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России). Открыть вклад можно в любом офисе банка, а также через банкомат, терминал, Интернет-банк или Мобильный банк . *Узнать более подробную информацию по вкладу можно на сайте банка «Возрождение»и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России). Открыть вклад можно в любомбанка, а также через банкомат, терминал,

«Акция "Твои правила "» . **Узнать условия акции «Твои правила» можно на сайте Банка в разделе «Все продукты» – «Акции и спецпредложения» –

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