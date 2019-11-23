Спорт

Волгоградский «Ротор» ушел на зимние каникулы лидером первенства ФНЛ

Спорт 23.11.2019 22:31
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23.11.2019 22:31


Волгоградский «Ротор» поднялся на первое место в турнирной таблице первенства ФНЛ по окончании первой части сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом стало известно только что, по окончании матча  московского "Торпедо" и "Луча" из Владивостока. "Торпедо" сенсационно проиграло одному из аутсайдеров первенства ФНЛ. Поражение лидера первенства сыграло на руку волгоградцам, которые сразу переместились на Олимп. Итак, «Ротор» уходит на зимний перерыв с 52-мя очками, у «Торпедо» - 51. На третьем месте «Химки» - 50 очков. 
Напомним, начало сезона для «Ротора» выдалось не очень удачным. В частности, многие матчи волгоградцы вынуждены были проводить на выезде, без поддержки родных болельщиков. После смены тренера Павла Могилевского на Игоря Меньщикова «Ротор» обрел уверенность и начать подтверждать статус одного из фаворитов первенства. Сегодня «Ротор» на «Волгоград Арене» обыграл «Томь» со счетом 2:0. 
В феврале "Ротор" отправится на сборы на Кипр. На эти цели из бюджета потратили около 5 миллиона рублей. 

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