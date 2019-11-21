Экономика

Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке

Экономика 21.11.2019 17:08 Новости компаний
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21.11.2019 17:08 Новости компаний


Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22 ноября 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%.
Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,3 п.п. (кроме продуктов «Военная ипотека», «Рефинансирование под залог недвижимости» и Программы государственной поддержки для семей с детьми).
Снижение ставок на покупку квартирыв новостройке составит 0,4 п.п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0,6 п.п.: Москва и Московскаяобласть, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,5% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6,5%.  Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкойможно онлайн на DomClick.ru. 
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Сбербанк не останавливается в своем намерении повысить доступность жилья для как можно большего числа граждан нашей страны. Мы продолжаем снижать ставки на ипотечные кредиты. Надеемся, что очередное снижение ставок позволит многим россиянам решить квартирный вопрос в самое ближайшее время».
Напомним, в октябре 2019 года Сбербанк уже снижал ставкина 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.

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