ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как заменить прибор учета





О том, что каждый счетчик электроэнергии имеет определенный межповерочный интервал, знает сегодня, наверное, каждый. Но, как показывает практика, рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», не все осознают меру ответственности, которую законодательство налагает на потребителя, использующего для расчетов за электроэнергию прибор учета с истекшим межповерочным интервалом.

Между тем, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, при отсутствии или выходе из строя прибора учета, расчет за электрическую энергию осуществляется по повышенной ставке.*

Чтобы помочь абонентам избежать подобных санкций, ПАО «Волгоградэнергосбыт» начало оказывать услугу по установке приборов учета.

В настоящее время услуга по замене (установке) индивидуальных приборов учета электрической энергии производится в многоквартирных домах г. Волгограда. Воспользоваться ей могут только те жители многоквартирных домов, которые производят оплату за электроэнергию в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Что необходимо для заключения договора на замену/установку прибора учёта?

1. Оформить заявку одним из следующих способов:

— заполнить заявку самостоятельно на официальном сайте в личном кабинете физического лица по адресу lk.energosale34.ru в разделе замена/установка приборов учета;

— позвонить в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» по телефону 13-99 или 96-07-03;

— обратиться непосредственно в абонентский участок по месту жительства (адреса и номера телефонов абонентских участков ПАО «Волгоградэнергосбыт» по г. Волгограду указаны в адресном именном платежном документе (АИПД) и на официальном сайте).

2. Получить и оплатить счёт путем перечисления 100% указанной в нем суммы на расчетный счёт ПАО «Волгоградэнергосбыт».

После оформления заявки счет можно получить:

— распечатав его из Личного кабинета на сайте компании;

— на электронную почту, обратившись в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт;

— лично в руки в абонентском участке по месту жительства.

В настоящее время стоимость прибора учета и его установка 2000 рублей.

После оплаты счета представитель ПАО «Волгоградэнергосбыт» свяжется с вами по указанным при подаче заявки контактным данным и согласует удобную для вас дату и время проведения работ. По окончании их выполнения представителем ПАО «Волгоградэнергосбыт» будут оформлены необходимые документы по допуску прибора учёта.

Изменения в базу данных ПАО «Волгоградэнергосбыт» будут внесены без вашего участия, дополнительного обращения для этого от потребителя не требуется.

* Повышенные ставки при расчете оплаты электроэнергии применяются при:

— отсутствии прибора учёта объём потребления рассчитывается исходя из нормативов потребления электрической энергии, а без документального подтверждения отсутствия технической возможности установки прибора - с применением повышающего коэффициента 1,5 к нормативу;

— утрате, выходе из строя, либо по истечении срока эксплуатации индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учёта, определяемого периодом времени до очередной поверки. В первые 3 расчётных периода объём потребления рассчитывается исходя из среднемесячного расхода за предыдущие расчётные периоды, а по истечении 3 месяцев, исходя из нормативов потребления электрической энергии, с применением повышающего коэффициента 1,5 к нормативу. В случае если прибор учёта проработал менее 3 расчётных периодов, величина норматива применяется сразу.



