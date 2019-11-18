Телеком

«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка

Телеком 18.11.2019 14:30
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18.11.2019 14:30


Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в 6300 отделениях ПАО «Сбербанк» по всей стране с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сеть доступна как для клиентов, которым предоставлен беспроводный доступ в интернет, так и для сотрудников для доступа к информационным ресурсам банка. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе оператора.
"Сбербанк" предъявил высокие требования к технологическому уровню услуги и качеству ее предоставления. Благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, крупнейшей федеральной платформе Wi-Fi и сервисной экспертизе, “Ростелеком” имеет возможность предлагать масштабные и уникальные решения для своих корпоративных заказчиков в любой точке страны. Этот проект продолжает многолетнее сотрудничество “Ростелекома” со Сбербанком, и станет очередным шагом в развитии ИТ-инфраструктуры для внедрения и поддержки новых бизнес-инициатив Сбербанка», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

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