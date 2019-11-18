Происшествия

Под Волгоградом водитель сгорел вместе с машиной в гараже

Происшествия 18.11.2019 07:29
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18.11.2019 07:29


Пожар на территории гаражного кооператива случился накануне ночью в поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.  Как стало известно ИА «Высота 102», в одном из кирпичных боксов после тушения огня на переднем сиденье автомобиля было обнаружено обгоревшее тело владельца гаража. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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