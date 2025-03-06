Частники опровергли планы строительства завода на берегу реки под Волгоградом





В Волгоградской области в ответ на опасения жителей Михайловского муниципального округа, связанные с возможным строительством завода на берегу реки Медведицы, арендатор земель и чиновники заявили об отсутствии таких планов. Ситуацию ИА «Высота 102» прокомментировал генеральный директор коммерческой организации.

По информации жителей Михайловки, 11 марта на публичных слушаниях будет подниматься вопрос о внесении изменений в правила землепользования с целью изменения назначения земельного участка в селе Староселье с зоны сельскохозяйственных земель для возведения комплекса дорожного сервиса, включающего пункты общественного питания, розничной торговли и пункта зарядки электромобилей. Однако, как следует из ответа администрации Михайловки встревоженным жителям, назначение соседнего участка может быть изменено для размещения предприятий 1-2 класса вредности. С соответствующим заявлением, по данным чиновников, в мэрию уже обратилось ООО «Альбит».

Однако, комментируя появившуюся информацию, руководитель данной компании опроверг ее, назвав «слухами».

– Компания ООО «Альбит» опровергает информацию о строительстве стационарного завода на берегу реки Медведица. Данная территория, которая находится на расстоянии в 1,7 км от водоема вдоль автомобильной трассы «Волгоград – Москва», выкуплена организацией для обустройства стоянки с ограждением для спецтехники и размещения на ней объектов придорожного сервиса. Территория не относится к категории сельскохозяйственных земель, – заявил Виталий Гребенников, генеральный директор.

– 11 марта состоятся публичные слушания, где мы расскажем жителям Михайловки о строительстве стоянки и наших планах, а также ответим на все интересующие вопросы. Призываем всех не доверяться возможным слухам и домыслам, – заключил руководитель частной организации.

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в свою очередь, в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили, что не располагают данными о намерениях возводить в Михайловке асфальтосмесительное производство.

– В комитет не поступали заявления и документы, необходимые для инженерно-экологических изысканий, которые необходимы для получения экологической экспертизы – такие объекты в обязательном порядке проходят ее до начала строительства, – заверили в профильном ведомстве.