Под Волгоградом забраковали 689 кг свинины

Вопросы к мясной продукции, выработанной из нелогичного объема сырья, возникли у сотрудников управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Как сообщили V102.RU в ведомстве, нарушения выявлены в Среднеахтубинском районе на площадке индивидуального предпринимателя.

- Так, по данным системы «Меркурий» выявлено, что при разделке полутуши из свинины в количестве 684 кг была получена различная мясная продукция, но уже на 5 кг больше и составила 689 кг, что невозможно, - пояснили в управлении.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Фото из архива V102.RU