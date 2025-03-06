Общество

Волгоградскую УК «Уником» лишат лицензий за миллионные долги

Общество 06.03.2025 09:34
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06.03.2025 09:34


Управляющей компании ООО «Уником» отказано в продлении лицензий за грубые нарушения. Как сообщили ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госжилнадзора Волгоградской области, УК накопила огромные долги перед ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы. Кроме того, у должностного лица организации истек срок действия квалификационного аттестата. 
В управлении «Уником» находятся  три многоквартирных дома, расположенных на территории Тракторозаводского района Волгограда: ул. Гороховцев, д. 12; ул. Ополченская, д. 57; ул. Метростроевская, д. 7. Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами действует до 21 апреля 2025 года. После истечения срока действия документа управляющая организация продолжит осуществлять управление многоквартирными домами до передачи полномочий управляющей организации, выбранной общим собранием собственников или отобранной по результатам открытого конкурса.
Между тем, по данным системы СПАРК, управляющей компании присвоены сразу три фактора риска. Так, у нее отсутствует собственный капитал, сведения ЕГРЮЛ признаны недостоверными, также УК не находится по юридическому адресу. Оказалось, что компания имеет 46 (1) текущих исполнительных производств на сумму 2,8 миллиона рублей и 61 (!) на 3,2 миллиона– законченных. УК накопила долги не только перед поставщиком коммунальных ресурсов, но и по налогам. 
Фото V102.RU (архив)

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