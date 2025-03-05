В городе Жирновске Волгоградской области 6 марта проводят в последний путь 48-летнего Валерия Архипова, который погиб в зоне специальной военной операции, передает V102.RU со ссылкой на администрацию Жирновского района.

- Валерий Витальевич пошёл служить по контракту. С честью исполнял свой долг наводчиком-оператором войсковой части 41698 на территории Донецкой Народной Республики. Его героизм и преданность службе навсегда останутся в наших сердцах, - сообщили в администрации.

Валерий Архипов встретил свой день рождения на передовой – 48 лет ему исполнилось 24 марта.

Прощание с воином начнется в 12:30 по адресу: ул. Заречная, 39.