Общество

Учинившим драку фанатам в Волгограде на год запретили посещать футбольные матчи

Общество 05.03.2025 19:18
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05.03.2025 19:18


Центральный районный суд Волгограда назначил наказание двум болельщикам, учинившим драку на футбольном матче между СК «Ротор» и ФК «Урал». Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, обоим суд назначил наказание в виде административного ареста на двое суток с запретом на посещение мест проведения спортивных соревнований на срок 1 год.

Установлено, что в день матча 22-летний житель Среднеахтубинского района и 27-летний волжанин в подтребунном помещении стадиона «Волгоград Арена» задирали других болельщиков, тем самым спровоцировав драку. 

– Своими действиями мужчины совершили административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ - «‎Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». В судебном заседании привлекаемые вину в совершении административного правонарушения признали полностью, – сообщили в пресс-службе судов. 

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

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