Учинившим драку фанатам в Волгограде на год запретили посещать футбольные матчи





Центральный районный суд Волгограда назначил наказание двум болельщикам, учинившим драку на футбольном матче между СК «Ротор» и ФК «Урал». Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, обоим суд назначил наказание в виде административного ареста на двое суток с запретом на посещение мест проведения спортивных соревнований на срок 1 год.

Установлено, что в день матча 22-летний житель Среднеахтубинского района и 27-летний волжанин в подтребунном помещении стадиона «Волгоград Арена» задирали других болельщиков, тем самым спровоцировав драку.

– Своими действиями мужчины совершили административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ - «‎Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». В судебном заседании привлекаемые вину в совершении административного правонарушения признали полностью, – сообщили в пресс-службе судов.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.