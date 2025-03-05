Ловкость рук и хладнокровие: в Волгограде будущие хирурги показали, как будут спасать людей





Жужжание дрелей, скальпели и бараньи головы на столах. Нет, это не фильм с пометкой 18+. Это декорации регионального этапа Международной студенческой олимпиады по хирургии имени академика Перельмана, которая проходила в Волгограде в период с 4 по 5 марта. Ее участники – самые одаренные студенты медицинских вузов ЮФО, которые в ближайшем будущем с вероятностью более 100% станут блестящими российскими хирургами.





«Все грамотные врачи остались в прошлом. Кто нас будет лечить?» Такой вопрос мы слышим нередко. И он звучит в разные времена из уст людей старшего поколения. Но думать так – значит заблуждаться. В российских вузах учатся одаренные ребята, которым суждено стать блестящими врачами». Эти слова в 2019 году сказал профессор ВолгГМУ Александр Воробьев журналистам во время хирургической олимпиады. Прошло пять лет – и участники тех состязаний уже ведут практику, спасая жизни людей. А на смену им пришли новые – целеустремленные, ответственные, сосредоточенные на деле, которое выбрали.





В морфологическом корпусе ВолГМУ на ул. Рокоссовского в начале марта собрались более ста будущих специалистов из Астрахани, Ростова, Симферопаля, Краснодара и, конечно же, Волгограда. Их задача – отстоять честь своих вузов и продемонстрировать наставникам знания и умения в области хирургии. К слову, в этом году хирургическая олимпиада приурочена еще и к 15-летию волгоградского хирургического клуба медвуза – первого подобного сообщества специалистов на базе учебного заведения в России.

Без права на ошибку

Продемонстрировать свои способности студенты медвузов ЮФО могли в нескольких дисциплинах. Один из первых этапов – вязание хирургических узлов. Навык быстрого и точного вязания узелков в будущем пригодится им при накладывании операционных швов. Во время состязаний за короткое время участникам команд нужно сплести наиболее длинную «косичку» и без дефектов. И видели бы вы, с какой потрясающей скоростью они это делают! Забегая вперед отметим, что по итогам олимпиады первое место заняли студенты из Волгограда, их соперники из Ростова расположились на втором месте, студенты из Астрахани заняли почетное третье место.





Наиболее сложные дисциплины – «Интубация трахеи», «Шов Ахиллова сухожилия», «Остеосинтез» и «Трепанация черепа». Условия, в которых довелось работать ребятам, – максимально приближенные к реальности: отсутствие времени на раздумья, масса хирургических инструментов (от различных скальпелей и пинцетов до штифтов и даже дрелей), правильное использование которых в будущем – гарантия спасения жизней. В качестве «пациентов» – фрагменты животных и их органов.

Так, например, оттачивать навыки по трепанации черепа студентам приходится на бараньих головах. Прямо скажем: запах и зрелище не для слабых, но именно такие «тренажеры» помогают будущим специалистам набить руку, чтобы в затем проводить сложнейшие операции без права на ошибку.





Ради жизни и человека

– Раньше хирурги делали все - начиная от лечения переломов и заканчивая операциями на глазах. Сейчас же знания стали намного обширнее и появились узкоспециализированные направления, которые требуют не только таланта, но и большого объема теоретических знаний, – говорит заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александр Воробьев.





Оценивала будущих хирургов строгая комиссия из лучших специалистов Южного федерального округа. В числе основных критериев оценки - теоретические знания, владение профессиональным инструментом, а также эстетичность выполнения операционных манипуляций. К слову, об эстетичности: в этом году будущие специалисты сумели вышить хирургической нитью герб ВолгГМУ на роговице глаза крупного рогатого скота. На рекорд Гиннеса, правда, пока не потянуло.





Взрастили лучшие таланты страны

Возвращаясь к хирургическому клубу при ВолгГМУ, стоит отметить, что именно он стал для многих практикующих волгоградских хирургов тем местом, где они, будучи студентами, смогли получить знаний и навыков сверх того, что дают занятия в вузе. А начиналось все 15 лет назад – с идеи студента.

– В 2010 году ко мне пришел студент третьего курса лечебного факультета Даниил Моисеев, который сейчас блестяще работает в Израиле сосудистым хирургом, и рассказал о своей идее создания некого элитарного сообщества, у которого бы в привилегии было только одно – углубленное изучение данной области, – вспоминает Александр Воробьев. – Я поддержал эту идею, и в этот же год мы поехали на первую нашу олимпиаду, на которой успешно заняли второе место. Это стало большим стимулом для нашего клуба, который начал привлекать все больше и больше одаренных студентов. По сей день клуб продолжает стремительно развиваться, рождать высококлассных специалистов и занимать призовые места на региональных, всероссийских и международных олимпиадах.





За 15 лет клуб взрастил около 500 выпускников, которые сегодня являются действующими хирургами, кандидатами и докторами наук, ведущими специалистами России. В их числе: Михаил Постолов – заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения областного онкодиспансера и действующий онколог-хирург, Сергей Ковалев – заведующий урологическим отделением больницы №5, Андрей Михин – лучший врач-эндоскопист Москвы.











Фото: Павел Мирошкин / V102.RU