Сильный ветер, морось и +14: погода удивит волгоградцев в ближайшие дни

В ближайшие дни в Волгоградской области обещают погодные качели от -7 ночью до +14 днем. Температурный аттракцион будет сопровождаться сильным ветром, моросью, снегом с дождем, передает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

- Небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег с дождем, дождь). В отдельных районах туман. Ночью и утром местами гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +2…-3º, при прояснении до -7º; днем +3…+8º, - такую погоду обещают синоптики в регионе 6 марта.

А уже 7 марта в районах области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мороси, а также туман. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью от нуля до +5º, а днем +4…+9º, местами до +14º.

В Волгограде в ближайшие два дня будет преимущественно без осадков. 6 марта днем возможен небольшой дождь со снегом, гололедица на дорогах. Ветер западный 8-13 м/с, порывы днем до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0..-2º; днем +5…+7º.

7 марта волгоградцам обещают 0...+2º ночью и +7…+9º днем.