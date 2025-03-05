Общество

Сильный ветер, морось и +14: погода удивит волгоградцев в ближайшие дни

Общество 05.03.2025 21:34
0
05.03.2025 21:34


В ближайшие дни в Волгоградской области обещают погодные качели от -7 ночью до +14 днем. Температурный аттракцион будет сопровождаться сильным ветром, моросью, снегом с дождем, передает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

- Небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег с дождем, дождь). В отдельных районах туман. Ночью и утром местами гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +2…-3º, при прояснении до -7º; днем +3…+8º, - такую погоду обещают синоптики в регионе 6 марта.

А уже 7 марта в районах области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мороси, а также туман. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью от нуля до +5º, а днем +4…+9º, местами до +14º.

В Волгограде в ближайшие два дня будет преимущественно без осадков. 6 марта днем возможен небольшой дождь со снегом, гололедица на дорогах. Ветер западный 8-13 м/с, порывы днем до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0..-2º; днем +5…+7º.

7 марта волгоградцам обещают 0...+2º ночью и +7…+9º днем.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.03.2025 20:56
Общество 05.03.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 19:18
Общество 05.03.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 18:15
Общество 05.03.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 16:10
Общество 05.03.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 16:03
Общество 05.03.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 15:40
Общество 05.03.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 14:26
Общество 05.03.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 12:52
Общество 05.03.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 12:16
Общество 05.03.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 10:01
Общество 05.03.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 09:16
Общество 05.03.2025 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.03.2025 09:02
Общество 05.03.2025 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 08:42
Общество 05.03.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 08:32
Общество 05.03.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2025 08:05
Общество 05.03.2025 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Сильный ветер, морось и +14: погода удивит волгоградцев в ближайшие дниСмотреть фотографии
21:13
Набиуллина: ЦБ планирует ввести лимит банковских карт на одного человекаСмотреть фотографии
20:56
В Жирновске с почестями похоронят погибшего в зоне СВО оператора-наводчикаСмотреть фотографии
20:21
В Волгоградской области спасают от пересыхания уникальное озеро ЦацаСмотреть фотографии
19:36
Дело о жестоком обращении с животным завели после смерти подстреленной в Волжском собакиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
Встреча депутатов с губернатором: какие вопросы зададут парламентарии БочаровуСмотреть фотографии
19:18
Учинившим драку фанатам в Волгограде на год запретили посещать футбольные матчиСмотреть фотографии
18:15
Ловкость рук и хладнокровие: в Волгограде будущие хирурги показали, как будут спасать людейСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде из-за угроз особый режим вводили в больнице №25Смотреть фотографии
17:06
Подрядчика благоустройства парка в Котово отправили на 3 года в колониюСмотреть фотографии
16:52
«Теперь автовокзал и детсады»: новая волна массовых эвакуаций пронеслась в МихайловкеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградка отсудила 10 тысяч у оскорбивших ее газовиковСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области раньше срока стартует пожароопасный сезонСмотреть фотографии
15:53
Инвалида детства освободили из кредитного рабства после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:40
Спасенная в ЛНР собака умерла от онкологии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:18
Под Волгоградом осудят мужчину за предназначенную полицейскому взяткуСмотреть фотографии
15:10
«Это последняя чистая река Европы»: жители Михайловки выступили против завода на берегу МедведицыСмотреть фотографии
14:26
Россельхознадзор пресек торговлю саженцами винограда «Ламброджини» и «Рэмбо»Смотреть фотографии
13:25
В Волгограде на новый срок переизбрали руководство регионального «Динамо»Смотреть фотографии
12:52
Выдачу материнского капитала продлили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
Участник СВО передал на реставрацию в Волгоград молитвослов 1915 годаСмотреть фотографии
12:08
ФНЛ перенесла матч «Ротора» и «Сокола» с «Волгоград Арены» из-за негодного газонаСмотреть фотографии
11:42
Пассажир погиб в перевернувшемся Fiat Ducato в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:29
Микроавтобус врезался в столб на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волгограде экс-бухгалтера подозревают в сбыте фальшивых денегСмотреть фотографии
10:01
В перинатальном центре Волгограда ввели карантин из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцев предупредили об опасности «малой чумы» в регионеСмотреть фотографии
09:16
«Добро возвращается»: волгоградка поделилась секретами «неженской» профессииСмотреть фотографии
09:02
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО дальнобойщиком Александром ПетрушовымСмотреть фотографии
08:42
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
 