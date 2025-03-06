Андрей Бочаров обсудил развитие региона с руководством Росфинмониторинга по ЮФО





6 февраля в администрации Волгоградской области состоялась встреча Андрея Бочарова с руководством Росфинмониторинга по ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор обсудил с главой межрегионального управления Алексеем Хоруниным вопросы развития, а также финансовой безопасности региона.

Алексей Хорунин вступил в должность в январе 2025 года. Ранее он руководил управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю.

Отметим, между Росфинмониторингом и Волгоградской областью заключено соглашение о содействии органа в контроле над реализацией национальных и приоритетных региональных проектов.

Фото: администрация Волгоградской области