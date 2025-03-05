В Волгограде из-за угроз особый режим вводили в больнице №25





В Дзержинском районе Волгограда особый режим ввели в больнице №25. Как стало известно V102.RU, в лечебное учреждение поступило сообщение с угрозами. Информацию об этом подтвердили в экстренных службах Волгограда.

Отметим, что администрацией больницы №25 предприняты все предусмотренные на такой случай меры обеспечения безопасности.

По данным облздрава, больница работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня также поступили сообщения об угрозах в несколько детских садов, больницу, а также автовокзал в Михайловке.