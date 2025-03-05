Происшествия

В Волгограде из-за угроз особый режим вводили в больнице №25

Происшествия 05.03.2025 17:54
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05.03.2025 17:54


В Дзержинском районе Волгограда особый режим ввели в больнице №25. Как стало известно V102.RU, в лечебное учреждение поступило сообщение с угрозами. Информацию об этом подтвердили в экстренных службах Волгограда. 

Отметим, что администрацией больницы №25 предприняты все предусмотренные на такой случай меры обеспечения безопасности. 

По данным облздрава, больница работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня также поступили сообщения об угрозах в несколько детских садов, больницу, а также автовокзал в Михайловке. 

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