Происшествия

В Волгограде экс-бухгалтера подозревают в сбыте фальшивых денег

Происшествия 05.03.2025 10:30
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05.03.2025 10:30


Полицейские задержали в Волгограде 53-летнюю местную жительницу по подозрению в сбыте фальшивых купюр номиналом 1000 тысяча рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 

- Подозреваемая ранее работала бухгалтером и в результате своей трудовой деятельности при приемке выручки обнаружила фальшивые денежные купюры номиналом 1000 рублей, - сообщили в Главке.

В полицию о данном факте не сообщили, но женщина проинформировала об этом руководство и даже порвала фальшивые банкноты. Таким образом она продемонстрировала, что утилизировала их. На самом деле избавляться от фальшивок женщина не спешила. Склеив поддельные банкноты, сначала она пыталась сбыть их в магазине и через банкомат, а потом сдать в банк под предлогом замены испорченных денег.

Возбуждено уголовное дело. Экс-бухгалтеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Фото из архива V102.RU

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