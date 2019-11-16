В Волжском быстрая реакция родни спасла пенсионерку от мошенников





В Волжском удалось предотвратить преступление, жертвой которого едва не стала 84-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на улице Энгельса к ней подошли двое неизвестных мужчин. Они рассказали о возникших трудностях и обратились с просьбой использовать ее банковскую карту для срочного перевода денег на ее счет. Эти деньги в последствии они якобы должны были снять в ее присутствии и вернуть карту обратно. Женщина согласилась, но позвонила своим родственникам и рассказала о том, что направляется в банк. Находясь в банке, злоумышленники попытались обналичить денежные средства с карты. Благодаря тому, что бдительные родственники женщины сразу же позвонили в банк и заблокировали карту, преступникам не удалось снять со счета денежные средства. Подозреваемые с места преступления скрылись.

Однако полицейские установили их личность и местонахождение. Ими оказались 27-летний и 30-летний жители Волгограда, один из которых ранее судим за мошенничество. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст. 158 ч.3 УК РФ – «Покушение на кражу с банковского счета». Задержанных проверяют на причастность к другим эпизодам. Полицейские просят граждан, пострадавших от противоправных действий задержанных, сообщить по телефонам: 02, в дежурную часть Управления МВД России по городу Волжскому (8443) 41-56-56 либо в ближайший отдел полиции.



