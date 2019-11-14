Экология 14.11.2019 17:31 Новости компаний
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14.11.2019 17:31 Новости компаний
Сегодня глава ППК РЭО Денис Буцаев в рамках рабочей поездки посетил Волгоградский единый диспетчерский центр. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании регионального оператора по обращению с ТКО.
Во время визита представителей ППК РЭО региональным оператором по обращению с ТКО на территории Волгоградской области была представлена современная специализированная техника, а также показано техническое оснащение, с помощью которого возможно отследить мусоровывозящую технику в режиме онлайн и оперативно корректировать логистику.
«Мы считаем, что из-за сложной логистической схемы для регионального оператора важно размещать сортировочные и перегрузочные комплексы в местах, где образовываются отходы – консолидированные пункты, и потом уже везти их в места переработки, которые будут создаваться по укрупненному принципу. Места для размещения подобных объектов регионом проработаны. И сейчас перед регионом стоит вопрос правильного технологического и экономического планирования. Здесь мы в сотрудничестве с регоператором будем прорабатывать вопрос дополнительных инвестиций, которые позволили бы совместно со средствами федеральной программы реализовать полноценную технологическую схему, связанную с сортировкой, выбором фракций и направлений этих фракций на переработку на территории Волгоградской области, что позволит сделать эту отрасль экономически эффективной», - отметил Денис Буцаев.
Генеральный директор ООО «Управление отходами - Волгоград» Сергей Галкин рассказал о техническом оснащении техники. О результатах работы в системе мониторинга сбора и транспортировки отходов рассказал начальник службы логистики Дмитрий Насаев: «Для организации вывоза ТКО и контроля за качеством оказания услуг мы применяем ряд информационных систем. Одним из инструментов является система спутниковой навигации ГЛОНАСС. Данный инструмент представляет информацию о движении и остановках транспортных средств в любой момент времени». Также, представителем обозначены дополнительные механизмы по контролю за качеством оказания услуг, в том числе фотофиксация, позволяющая оперативно получать фотографии до и после, и хранить их в базе данных.
Глава ППК РЭО Денис Буцаев положительно оценил деятельность регионального оператора и рекомендовал перейти в пределы одного информационного продукта для улучшения качества оказания услуг для населения.
«В этих условиях, могу сказать, реализация основных принципов реформы здесь очень эффективная. Мы сегодня видели новые контейнерные площадки. Примерно треть контейнеров от общего количества заменена на новые», - отметил Денис Буцаев.
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