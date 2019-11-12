Борьба с коррупцией

В Волгоградской области бывшему чиновнику зарубили карьеру в коммерческой фирме

Борьба с коррупцией 12.11.2019 09:55
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12.11.2019 09:55


В Волгоградской области чиновники уходят с муниципальной службы и устраиваются в коммерческие организации, нарушая закон о противодействии коррупции. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, экс-чиновники не соблюдали ограничения для бывших служащих, в соответствии с которыми в течение двух лет после увольнения они могут трудоустроиться в организацию только с согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов, если ранее по службе выполняли в отношении такой организации контрольные или надзорные функции. К примеру, в ОАО «КамышинТеплоЭнерго» на должность заместителя главного инженера был принят работник, ранее занимавший должность председателя комитета ЖКХ и КС администрации городского округа – город Камышин. Причем во время работы в администрации указанным должностным лицом в отношении ОАО «КамышинТеплоЭнерго» неоднократно проводились проверки в рамках государственного жилищного надзора.
В этой связи работник мог быть трудоустроен в организацию только после получения согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации городского округа. Вопреки указанным требованиям согласие указанной комиссии отсутствовало. По результатам рассмотрения представления Камышинского городского прокурора трудовой договор с бывшим муниципальным служащим расторгнут как заключенный с нарушением требований антикоррупционного законодательства.
Не исполнялись работодателями требования законодательства об уведомлении по последнему месту работы бывших муниципальных служащих при  заключении с ними  трудовых или гражданско-правовых договоров.
Прокурором Волжского установлено, что при трудоустройстве в ООО «Феникс» работника, ранее замещавшего должность специалиста 1 разряда Среднеахтубинского отдела Управления Росреестра по Волгоградской области, предыдущий работодатель в установленном законом порядке не уведомлен.
На основании постановления прокуратуры юридическое лицо и его руководитель  привлечены к административной ответственности по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).
Всего в текущем году по инициативе органов прокуратуры региона по ст.19.29 КоАП РФ привлечено к ответственности 88 лиц с назначением наказания в виде штрафов  на общую сумму 3 млн 250 тыс рублей. Из указанной суммы фактически взыскано 2,5 млн рублей, по остальным не истек срок для добровольной оплаты.

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