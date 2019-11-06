Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»

Экономика 06.11.2019 11:46 Реклама
193 0
06.11.2019 11:46 Реклама
ВТБ подвел итоги первого года действия бонусной опции «Заемщик», которая позволяет держателям «Мультикарты» снижать ставки по кредитам при совершении ежедневных покупок. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на сегодняшний день уже более 300 тысяч клиентов банка улучшили условия обслуживания своих кредитов наличными, ипотеки или кредитных карт.
За год действия акции более 220 тысяч клиентов снизили ставку по кредиту наличными, около 104 тысяч клиентов – по ипотеке и более двух тысяч – по кредитным картам.
ВТБ запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» осенью 2018 года. Совершая привычные ежедневные покупки, клиент может снизить ставку на 3 п.п. по кредиту наличными или на 0,6 п.п. по ипотеке и до 10 п.п. - по кредитной карте. «Флагманский проект ВТБ «Мультикарта» предоставляет на выбор клиента несколько бонусных опций, которые можно менять ежемесячно в зависимости от своих потребностей. «Заемщик» - сейчас одна из самых популярных. Для новых клиентов в месяц оформления «Мультикарты» мы предоставляем максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок. Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше», - прокомментировал Сергей Миловский, вице-президент, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ.
Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.
Подключить опцию «Заемщик» можно в интернет и мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в любом отделении банка.
Реклама
Популярное по теме
22.10.2019 13:39
15638 16
05.11.2019 06:56
14073 3
12.10.2019 10:30
7721 0
В Волгограде хотят заработать на приватизации подвалов около полумиллиарда рублей06.11.2019 08:40
Нефтяной район Волгоградской области после юбилея залезает в кредиты05.11.2019 17:54
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей05.11.2019 13:37
Банк «Возрождение» снизил ставки и улучшил условия по ипотечным кредитам05.11.2019 11:05
Дело о многомиллионном долге мусорного полигона под Волгоградом вернулось на круги своя05.11.2019 06:56
Зигзагами от налогов: бизнесмены Волгоградской области прячут деньги03.11.2019 16:26
В Волгограде пресекли незаконную выдачу кредитов онлайн02.11.2019 18:02
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 95,7 млрд руб01.11.2019 15:43
Дни международного бизнеса в Волгограде проходят при поддержке Сбербанка01.11.2019 14:48
Яблоки от «Садов Придонья» хотят покупать и в Африке01.11.2019 14:10
В ноябрьские праздники изменится режим работы офисов Сбербанка01.11.2019 12:39
«Теневые» зарплаты и проверки бизнеса: волгоградские налоговики подвели итоги работы01.11.2019 11:43
В руднике Гремячинского ГОКа построили более 15 км выработок01.11.2019 10:48
Лаборант АО «КАУСТИК» награждена знаком отличия «Почетный наставник»01.11.2019 10:27
Кредит под залог ПТС: на что обратить внимание01.11.2019 09:00
Реклама