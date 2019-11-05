Происшествия

Подростки вместе с ранее судимыми мужчинами попались на воровстве металла в Волгограде

Происшествия 05.11.2019 11:29
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05.11.2019 11:29


Четыре человека, среди которых двое 16-летних подростков, задержаны по подозрению в попытке совершении кражи металла у предпринимателя в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 33-летний предприниматель заявил в полицию о том, что в принадлежащее ему помещение проникли неизвестные и пытались похитить металлические изделия и медный кабель общий весом 150 кг. Увидев собственника склада, злоумышленники бросили похищенное имущество и скрылись с места преступления.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Помимо подростков в краже уличили и двух ранее судимых мужчин в возрасте 41 и 44 лет. Установлено, что подозреваемые пытались похитить имущество с целью дальнейшей продажи в пункт приема металла.
Возбуждено уголовное дело.

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