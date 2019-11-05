Подростки вместе с ранее судимыми мужчинами попались на воровстве металла в Волгограде





Четыре человека, среди которых двое 16-летних подростков, задержаны по подозрению в попытке совершении кражи металла у предпринимателя в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 33-летний предприниматель заявил в полицию о том, что в принадлежащее ему помещение проникли неизвестные и пытались похитить металлические изделия и медный кабель общий весом 150 кг. Увидев собственника склада, злоумышленники бросили похищенное имущество и скрылись с места преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Помимо подростков в краже уличили и двух ранее судимых мужчин в возрасте 41 и 44 лет. Установлено, что подозреваемые пытались похитить имущество с целью дальнейшей продажи в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.



