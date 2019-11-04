Общество

Вот и отпраздновали: в Волгограде в народные массы ненадолго влились чиновники и депутаты

Общество 04.11.2019 14:33
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04.11.2019 14:33


 
О том, что волгоградцы уже завершили празднование Дня народного единства во второй половине дня сообщила администрация области. 

Как передает корр. ИА "Высота 102", отпраздновать День народного единства на свежем воздухе в парк Царицынский вслед за губернатором пришли депутаты, сенаторы, чиновники и прочие зорко следящие за конъюктурными трендами лица. Всего в народных гуляниях на территории вокруг музея «Россия — моя история», по официальным данным, приняли участие более пяти с половиной тысяч человек. Некоторые жители не отказали себе в радости самим сфотографироваться с первым лицом региона, а также запечатлеть рядом с Андреем Бочаровым своих детей. 


Программа праздника была традиционной – ярмарка, показательные выступления казаков, номера самодеятельных и профессиональных артистов, развлечения для детей. Не упустили возможности засветиться на публике и некоторые особенно уверенные в себе политические организации, подчеркнув свое единство с народом большим количеством флагов с партийной символикой. 


 










           

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