В Волгограде квартиру больных пенсионерок «отжали» за микрокредит





С сегодняшнего дня в России вводится запрет для микрофинансовых организаций выдавать заемы под залог недвижимости. Однако две жительницы Волгограда уже попали в «лапы» дельцов и лишились в итоге единственного жилья. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ, помогать пенсионеркам взялись эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков». Они помогают семье из Волгограда вернуть единственное жилье, которого мать и дочь обманным путем лишили кредиторы. Обе женщины – пенсионерки. Когда им понадобилась крупная сумма на лечение, они обратились в «кредитную организацию посреднических услуг», которую нашли по объявлению. Теперь новый собственник пытается выселить их из квартиры. Эксперты Народного фронта провели юридическую экспертизу документов, изучили обстоятельства и теперь настаивают на активном расследовании уголовного дела, возбужденного по заявлению пострадавших, и на рассмотрении гражданского иска в суде.

Предыстория такова. Галина Урланова и ее дочь Александра Мезеровская обратились к экспертам проекта ОНФ «За права заемщиков» в июле 2019 года. Они рассказали, что в 2017 году обратились в «кредитную организацию МФЦ посреднических услуг «Волгоградское бюро». Им потребовалось 150 тыс. руб. на лечение. Мезеровская – инвалид детства, страдает эпилепсией, ее мать 1941 года рождения – тоже нездоровый человек. В «Волгоградском бюро» женщин заверили, что оформление займа под залог единственного жилья – вполне безопасный и быстрый способ получить необходимую сумму.

Через несколько дней после оформления сделки с пенсионерками связалась сотрудница бюро Людмила Свистунова, которая предложила им перекредитоваться уже на 500 тыс. руб. Она заверила, что полученных денег хватит не только на лечение, но и на хороший ремонт в старой квартире, которую Урланова получила за погибшего на фронте отца. Женщины поддались на уговоры и оформили новую сделку.

«С этого момента наступил ужас в нашей жизни, – рассказала Мезеровская. – Узнав, что у нас нет родственников, что мы совершенно одни с мамой, она стала втираться к нам в доверие. Она обещала помочь нам с ремонтом, устроить на прием к хорошему врачу-специалисту, всячески располагала к себе. При этом она заставляла нас брать новые кредиты в кооперативе, с которым сотрудничала, и говорила, что якобы так надо».

Потом сотрудница бюро начала запугивать клиенток. Она говорила, что хозяин кооператива отберет у них квартиру и обяжет дополнительно выплачивать по 28 тыс. руб. каждый месяц. Пенсионерки, у которых нет возможности обслуживать такие долги, согласились на предложение Свистуновой фиктивно продать квартиру и сняться с регистрационного учета. «Она нас убедила, что все это буквально на два-три дня. А потом она аннулирует эту сделку и пропишет нас обратно. Еще она сказала, что возьмет нас в свою организацию и ей уже мы будем платить по 5 600 рублей в месяц. Но нас обманули, и теперь у нашей квартиры другой собственник», – пояснила Мезеровская.

Новым собственником квартиры стал Владимир Земцов. Свистунова представила его своим родственником и заверила женщин, что им нечего опасаться. Однако Земцов стал добиваться выселения пенсионерок. Сначала – самостоятельно, до решения суда, с оскорблениями и попыткой проникнуть в квартиру через окно. В ноябре новый собственник подал в суд иск о выселении женщин.

Полтора года Мезеровская добивалась возбуждения уголовного дела. В июле 2019 года полиция наконец начала расследование. Но с тех пор ничего не изменилось. Женщины по-прежнему опасаются выселения из единственного жилья и давления со стороны Свистуновой и Земцова.

За защитой своих прав пенсионерки обратились к экспертам проекта ОНФ «За права заемщиков». Теперь юристы проекта добиваются более активного расследования уголовного дела, а также сопровождают Мезеровскую и Урланову в суде.

«Случай не редкий, но достаточно непростой. Наши доверительницы, как и большинство обращающихся в Народный фронт граждан, пришли к нам, когда уже не знали, где искать правду. Земцов обратился в Дзержинский районный суд с иском о выселении Урлановой и Мезеровской, имея достаточно ресурсов, чтобы оплатить хорошего юриста. При этом наши пострадавшие подали встречный иск с требованием признать указанный выше договор недействительным ввиду того, что договор был заключен под давлением и они не понимали значения своих действий ввиду наличия заболеваний. Однако их интересы в суде представляли недостаточно компетентные в подобных вопросах юристы и в заседаниях не были представлены важные документы, подтверждающие ментальные нарушения здоровья Александры Михайловны. Поэтому мы после проведения тщательной юридической экспертизы и изучения всех обстоятельств дела подали новый иск и добиваемся приема у регионального руководства правоохранительных органов с тем, чтобы уголовное дело расследовалось, а не остановилось на этапе возбуждения. Наша задача – отстоять конституционное право граждан на жилье и добиться справедливого наказания для злоумышленников», – заявил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.



