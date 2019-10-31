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Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированию

Телеком 31.10.2019 12:34
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31.10.2019 12:34


Студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) пройдет в июне 2020 г. Впервые его примет Москва. МегаФон, цифровой партнер чемпионата, создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МегаФона, отметив, что в полуфинал прошла команда из волгоградского Политеха.
Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. В Россиифинал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 г.– в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. является МФТИ.
Инфраструктура, созданная МегаФоном в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.
МегаФон обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 г.
«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона. 

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