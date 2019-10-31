Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированию

Телеком 31.10.2019 12:34
612 0
31.10.2019 12:34
Студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) пройдет в июне 2020 г. Впервые его примет Москва. МегаФон, цифровой партнер чемпионата, создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МегаФона, отметив, что в полуфинал прошла команда из волгоградского Политеха.
Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. В Россиифинал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 г.– в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. является МФТИ.
Инфраструктура, созданная МегаФоном в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.
МегаФон обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 г.
«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.
Реклама
Популярное по теме
07.10.2019 15:01
10043 3
03.10.2019 10:13
1936 0
02.10.2019 16:35
1314 0
Контакты с клиентами под контролем: эффективно интегрируем мобильную связь с CRM31.10.2019 15:40
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи30.10.2019 11:22
МегаФон: на что потратить 30% кэшбэка28.10.2019 11:10
Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастов25.10.2019 11:15
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарок23.10.2019 14:22
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще21.10.2019 09:14
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связи17.10.2019 16:20
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядом17.10.2019 14:03
«Ростелеком» стал лидером среди коммерческих Центров обработки данных15.10.2019 14:38
Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнее11.10.2019 16:06
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»10.10.2019 12:25
МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи09.10.2019 11:11
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»07.10.2019 15:01
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игры04.10.2019 15:29
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБ03.10.2019 10:13
Реклама