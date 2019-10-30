Происшествия 30.10.2019 16:31
9386 9
30.10.2019 16:31
Сегодня полицейские задержали в Красноярском районе Астраханской области подозреваемого в применении насилия в отношении участкового на АЗС в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне вечером в рабочем поселке Октябрьский. Старший участковый уполномоченный отдела полиции по Октябрьскому району стал свидетелем совершения хулиганских действий неизвестным мужчиной на территории АЗС. Полицейский, который был в форменной одежде, сделал замечание и попытался задержать злоумышленника. Однако мужчина законные требования проигнорировал и нанес полицейскому несколько ударов в лицо, после чего скрылся на "Мерседесе". Ориентировки на розыск и задержание иномарки были направлены нарядам и патрулям, в т.ч. соседних регионов.
В результате поисковых мероприятий сегодня днем данная автомашина, под управлением брата подозреваемого, была задержана в Ворошиловском районе Волгограда. Как выяснилось, разыскиваемый попросил родственника перегнать транспортное средство, чтобы дезориентировать полицейских.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий 38-летний подозреваемый был задержан нарядом ДПС ГИБДД Управления МВД России по Астраханской области в Красноярском районе. Мужчина передвигался в качестве пассажира в автомашине "Лада Гранта", намереваясь скрыться от правосудия. Известно, что в 2013 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
Материалы по факту применение насилия в отношении представителя власти будут направлены в следственные органы Следственного комитета для проведения процессуальной проверки по ст. 318 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
44164 0
03.10.2019 19:46
41871 4
22.10.2019 07:57
33475 7
Разыскиваемого серийного мошенника из Рязанской области поймали в Волгограде30.10.2019 14:57
Происшествия 30.10.2019 14:57
704 2 Обсудить
Кража колбасы из супермаркета в Волгограде попала на видео30.10.2019 11:14
Происшествия 30.10.2019 11:14
7376 15 Обсудить
В Волгограде разбойники при помощи молотка похитили лобзик30.10.2019 10:48
Происшествия 30.10.2019 10:48
327 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина «боднул» головой дверь троллейбуса30.10.2019 09:50
Происшествия 30.10.2019 09:50
1151 6 Обсудить
В Волгоград доставили отравившегося паяльной кислотой малыша29.10.2019 16:50
Происшествия 29.10.2019 16:50
2488 0 Обсудить
Лжеброкеры опустошили кошельки двух волгоградцев на полмиллиона рублей29.10.2019 14:32
Происшествия 29.10.2019 14:32
1334 2 Обсудить
Два человека погибли от отравления газом в Волгоградской области29.10.2019 11:12
Происшествия 29.10.2019 11:12
2480 0 Обсудить
В Волгограде садовод с бензопилой упал с лестницы и перерезал себе шею29.10.2019 11:01
Происшествия 29.10.2019 11:01
3879 5 Обсудить
Двое волгоградцев оборудовали на даче нарколабораторию29.10.2019 08:54
Происшествия 29.10.2019 08:54
1619 5 Обсудить
В Волгограде легковушка врезалась в трамвай28.10.2019 17:56
Происшествия 28.10.2019 17:56
3168 4 Обсудить
В Волгограде кража дорогого велосипеда попала на камеру28.10.2019 12:49
Происшествия 28.10.2019 12:49
2069 8 Обсудить
Голубые ели таинственно исчезли с Центральной набережной Волгограда28.10.2019 10:21
Происшествия 28.10.2019 10:21
5061 25 Обсудить
В Волгограде полыхал пожар у цыганского поселка27.10.2019 11:30
Происшествия 27.10.2019 11:30
5418 7 Обсудить
В Волгоградской области под колесами автомобилей погибли двое пешеходов27.10.2019 10:08
Происшествия 27.10.2019 10:08
2836 1 Обсудить
В Волжском в массовой драке побили нескольких человек27.10.2019 09:59
Происшествия 27.10.2019 09:59
4107 12 Обсудить
Реклама