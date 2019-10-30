



Сегодня полицейские задержали в Красноярском районе Астраханской области подозреваемого в применении насилия в отношении участкового на АЗС в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне вечером в рабочем поселке Октябрьский. Старший участковый уполномоченный отдела полиции по Октябрьскому району стал свидетелем совершения хулиганских действий неизвестным мужчиной на территории АЗС. Полицейский, который был в форменной одежде, сделал замечание и попытался задержать злоумышленника. Однако мужчина законные требования проигнорировал и нанес полицейскому несколько ударов в лицо, после чего скрылся на "Мерседесе". Ориентировки на розыск и задержание иномарки были направлены нарядам и патрулям, в т.ч. соседних регионов.

В результате поисковых мероприятий сегодня днем данная автомашина, под управлением брата подозреваемого, была задержана в Ворошиловском районе Волгограда. Как выяснилось, разыскиваемый попросил родственника перегнать транспортное средство, чтобы дезориентировать полицейских.





В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий 38-летний подозреваемый был задержан нарядом ДПС ГИБДД Управления МВД России по Астраханской области в Красноярском районе. Мужчина передвигался в качестве пассажира в автомашине "Лада Гранта", намереваясь скрыться от правосудия. Известно, что в 2013 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Материалы по факту применение насилия в отношении представителя власти будут направлены в следственные органы Следственного комитета для проведения процессуальной проверки по ст. 318 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.



