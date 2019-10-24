Расследования

В Волгограде командир роты угодил под суд за "большую стирку"

Расследования 24.10.2019 17:51
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24.10.2019 17:51


Покупка стиральной машины и дизельного генератора для нужд роты обернулась для ее командира судебным штрафом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Волгоградского гарнизонного военного суда, командир роты частично сделал эти покупки за счет денежного довольствия подчиненных военнослужащих, проходящих службу по призыву. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Командиру роты грозило до 4 лет лишения свободы.  Установлено, что совершить такую покупку его побудило "стремление приукрасить действительное положение дел и избежать каких-либо возможных нареканий и замечаний со стороны командования". Свою вину он признал, ущерб возместил. Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство было удовлетворено. Командиру роты назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей. 

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