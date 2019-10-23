Происшествия 23.10.2019 17:31
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23.10.2019 17:31
Авария с тремя погибшими произошла сегодня на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, около 16:00 на 461 км автодороги произошло лобовое столкновение автомашин "Лада Приора" и "Фольксваген Пассат". От полученных травм скончались водители обоих машин и мужчина - пассажир отечественной легковушки.
Сотрудники МЧС деблокировали погибших, осуществили смыв ГСМ с проезжей части. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются личности погибших, обстоятельства ДТП.
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