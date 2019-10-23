



Военные прокуроры выявили в Волгограде факты мошенничества при строительстве объектов недвижимости для нужд Министерства обороны РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, в махинациях с бюджетными деньгами в сумме более 12 миллионов рублей подозреваются заказчик работ и подрядчик. Материалы прокурорской проверки в отношении должностных лиц ФКП "РУЗКС" ЮВО (заказчик) и АО "ГУОВ" направлены в военные следственные органы для возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, служебного подлога и мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что АО "ГУОВ" и субподрядная организация ООО "ВолгоградСтройТранс" были исполнителями государственного контракта при строительство объекта "Жилая застройка на 274 квартиры" для нужд Минобороны. В декабре 2018 года контракт с вышеуказанными организациями был расторгнут. Выполненные ими работы были оценены в 39,4 миллиона рублей. Однако в ходе проверки, организованной военными прокурорами с привлечением специалистов Ростехнадзора, были установлены факты необоснованного указания в актах ряда работ, связанных с возведением тепловых колодцев, мокрых колодцев, укладки сетей теплоснабжения, канализации, выполнения бетонных работ и др. Таким образом, стоимость невыполненных, но оплаченных работ составила более 12 миллионов рублей.



