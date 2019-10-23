Расследования 23.10.2019 11:05
4744 12
23.10.2019 11:05
Военные прокуроры выявили в Волгограде факты мошенничества при строительстве объектов недвижимости для нужд Министерства обороны РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, в махинациях с бюджетными деньгами в сумме более 12 миллионов рублей подозреваются заказчик работ и подрядчик. Материалы прокурорской проверки в отношении должностных лиц ФКП "РУЗКС" ЮВО (заказчик) и АО "ГУОВ" направлены в военные следственные органы для возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, служебного подлога и мошенничества в особо крупном размере.
Установлено, что АО "ГУОВ" и субподрядная организация ООО "ВолгоградСтройТранс" были исполнителями государственного контракта при строительство объекта "Жилая застройка на 274 квартиры" для нужд Минобороны. В декабре 2018 года контракт с вышеуказанными организациями был расторгнут. Выполненные ими работы были оценены в 39,4 миллиона рублей. Однако в ходе проверки, организованной военными прокурорами с привлечением специалистов Ростехнадзора, были установлены факты необоснованного указания в актах ряда работ, связанных с возведением тепловых колодцев, мокрых колодцев, укладки сетей теплоснабжения, канализации, выполнения бетонных работ и др. Таким образом, стоимость невыполненных, но оплаченных работ составила более 12 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
02.10.2019 17:44
20749 4
23.09.2019 16:34
19241 23
21.10.2019 15:33
26435 38
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его мать23.10.2019 13:35
Расследования 23.10.2019 13:35
879 Обсудить
В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенником23.10.2019 12:08
Расследования 23.10.2019 12:08
683 1 Обсудить
В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банков23.10.2019 09:47
Расследования 23.10.2019 09:47
1424 1 Обсудить
В хищении 30 народных миллионов заподозрили директора МУПа в Волгоградской области21.10.2019 17:39
Расследования 21.10.2019 17:39
3313 1 Обсудить
В Волгограде душителя-убийцу сотрудницы детского сада взяли под стражу21.10.2019 15:41
Расследования 21.10.2019 15:41
10290 10 Обсудить
Волгоградка после операции разбилась насмерть, выпрыгнув из окна реанимации21.10.2019 15:33
Расследования 21.10.2019 15:33
26435 38 Обсудить
Трое селян в Волгоградской области ответят за продуманное ограбление с убийством21.10.2019 13:39
Расследования 21.10.2019 13:39
2455 0 Обсудить
Темные дела творились в СНТ "Нефтяник" в Волгограде21.10.2019 12:10
Расследования 21.10.2019 12:10
2630 6 Обсудить
«Не в дверь, так в окно»: упорное воровство довело волгоградку до тюрьмы20.10.2019 07:53
Расследования 20.10.2019 07:53
6987 0 Обсудить
В Волгоградской области фермер смог взять со строителей нефтепровода 8 миллионов за убытки19.10.2019 21:57
Расследования 19.10.2019 21:57
4184 0 Обсудить
Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режима18.10.2019 16:51
Расследования 18.10.2019 16:51
5344 6 Обсудить
Задержанный в Португалии волгоградец идет под суд за похищение человека18.10.2019 15:58
Расследования 18.10.2019 15:58
7149 0 Обсудить
В Волгограде супругов осудили за конопляный огород в квартире18.10.2019 14:48
Расследования 18.10.2019 14:48
1096 0 Обсудить
Под Волгоградом спустя 15 лет после преступления задержали опасного подозреваемого18.10.2019 13:46
Расследования 18.10.2019 13:46
11874 8 Обсудить
В Волгограде за поджог машины соперника ревнивец получил реальный тюремный срок18.10.2019 11:07
Расследования 18.10.2019 11:07
15590 4 Обсудить
Реклама