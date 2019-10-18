Общество

Жители микрорайона Комарово в Волгограде ждут не дождутся строительства школы

Общество 18.10.2019 10:30
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18.10.2019 10:30


Жители комплексов «Комарово», «Ново-Комарово» и «Новый свет» в Советском районе Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой пролить свет на перспективы строительства в микрорайоне школы. «Всех интересует вопрос образования наших детей, а именно отсутствие школы. Построили 52 дома, в которых проживают более 11 000 человек - преимущественно молодые семьи с детьми. Мы постоянно пишем и ответ всегда один - денег нет, и сдвигают сроки. Если раньше писали, что в 2020 году будет построена, теперь в 2022 году, и то - если появятся средства на неё ! Мы устали от этих отписок. Сейчас многие наши дети ходят по неосвещенной дороге через лес к школе №46,оставшаяся часть добирается на маршрутках к ближайшим школам №54 и №111. В школах по 36 детей в классе и учатся в три смены. Школа нам нужна сейчас как никогда», - написали в своем обращении жители и также напомнили журналистам о сообщениях СМИ от 22 ноября 2018 года. Тогда в Советский район приезжал губернатор Андрей Бочаров, который публично заявил, что в микрорайоне Комарово построят школу на тысячу мест. Конкретные сроки никто не называл, но жители верят, что образовательное учреждение начнут возводить в обозримом будущем. На сегодняшний день, по информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, строительство школы в микрорайоне Комарово включено в государственную программу Волгоградской области. После определения источника финансирования, решение о приоритетности возведения объектов в рамках госпрограммы принимает муниципалитет, исходя, в том числе, из демографической ситуации на той или иной территории.

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