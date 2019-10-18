Услуги СберМобайл стали доступны в Волгоградской области

Экономика 18.10.2019 10:41 Новости компаний
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18.10.2019 10:41 Новости компаний
Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. Как сообщили ИА «Высота 102» в прес-службе банка, с сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Волгоградской области.
Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся чуть больше года назад — 26 сентября 2018 года. В настоящий момент услуги доступны в 50 субъектах Российской Федерации.
Абоненты СберМобайл могут подключить один из предлагаемых тарифов или собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции.
Также есть тарифы с готовым наполнением. Например, тариф «Всё, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя оптимальное среди других тарифов линейки количество минут, гигабайт и СМС. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту. Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем.
Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Возможность иметь качественную мобильную связь и доступ в интернет — важная потребность наших клиентов, как по работе, так и в общении с близкими и семьей. Кто-то предпочитает пользоваться мессенджерами или социальными сетями, кто-то ежемесячно совершает звонки по России — у каждого разные потребности. Поэтому СберМобайл дает возможность абонентам самостоятельно настраивать тариф: выбрать необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции. Уверен, жители Волгоградской области по достоинству оценят удобство и качество услуг СберМобайл».
Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл. Скачать мобильное приложение можно в AppStore и GooglePlay.
Подключиться к СберМобайл в ближайшее время можно будет во всех отделениях Сбербанка на территории области или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.
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