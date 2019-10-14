Экономика

Nemoloko назвали главным «киллером» 2019 года

Экономика 14.10.2019 13:38
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14.10.2019 13:38


На ежегодной федеральной премии Live Organic Awards 2019 бренд от компании «Сады Придонья» «взял» гран-при по результатам голосования в режиме реального времени. Гран-при и звание «Масс-маркет киллера-2019 года» по результатам голосования был присвоен бренду Nemoloko, который пришелся по вкусу и прошел все этапы тщательных проверок профессионального жюри и искушенной публики. Отметим, что участники не могли подавать заявки для этой номинации, эксперты самостоятельно составили short-list из тех, кого посчитали самыми достойными для такого приза. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
В течение трех месяцев около ста российских и международных экспертов в области экологии, правильного питания и здорового образа жизни «крутили и вертели», пристально рассматривая со всех возможных ракурсов номинантов, приславших свои заявки на конкурс. Более 500 участников – товаров и услуг российского рынка – для победы в конкурсе должны соответствовать массе параметров, выставленных экспертами.

«Уже четвертый год подряд мы вручаем премию самым-самым, — говорит руководитель проекта Дарья Дудар. — В 2019-м было получено более 500 заявок на участие в 91-й номинации и 8 категориях. Live Organic Awards имеет серьезный вес в мире ЗОЖ и экологии, потому что мы приглашаем экспертов из разных стран, имеющих опыт в нужных нам сферах, а также не обладающих пристрастным отношением к оцениваемым товарам российского рынка. Это необходимо для максимальной прозрачности и объективности». 
На церемонии награждения, проходившей в одном из популярных московских бизнес-центров, собралось 800 зрителей, среди которых представители шоу-бизнеса, топовые блогеры, основатели «зеленых» движений, ЗОЖ-активисты и многие другие. Победа бренда растительного напитка от российского производителя «Сады Придонья» в очередной раз доказывает верность направления движения компании в области здорового питания, ведь сегодня тренд на ЗОЖ находится на пике не только в России, но и во всем мире. 

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