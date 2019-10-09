Расследования 09.10.2019 15:36
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09.10.2019 15:36
35-летний житель Серафимовичского района Волгоградской области подозревается в убийстве своего пожилого напарника после конфликта, возникшего из-за пары обуви. Подробности ИА «Высота 102» сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, подозреваемый проживал на животноводческой точке, помогая местному фермеру по хозяйству. Утром 7 октября он без спроса взял сапоги у своего 62-летнего напарника, в которых на целый день ушел пасти скот. Возмущенный таким поступком пенсионер тут же позвонил коллеге и стал оскорблять его. Продолжилось выяснение отношений вечером, когда пастух вернулся с пастбища, а закончилось глубокой ночью - молодой человек вытащил из сапога шнурок, которым задушил хозяина обуви.
Тело убитого утром обнаружил фермер, который сразу сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
В ходе допроса подследственный во всем признался, подробно рассказав обстоятельства совершенного им преступления. С его участием уже проведена проверка показаний на месте, во время которой был обнаружен тот самый шнурок, ставший орудием убийства.
В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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