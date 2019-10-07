Телеком

Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»

Телеком 07.10.2019 15:01
7617 3
07.10.2019 15:01


Внедрением на автомобильных дорогах общего пользования в Волгоградской области сервисной навигационно-телематической платформы "Автодата" поручено рабочей группе под руководством замгубернатора Валерия Бахина, сообщает ИА "Высота 102". Этот проект, напомним, реализуется в регионах страны по поручению президента. С помощью сервисов платформы "Автодата" на основе искусственного интеллекта, как ожидается, будет собираться информация о транспортных средствах, плотности транспортного потока, выявляться пробки и заторы, а также автомобили, собственники которых лишены водительского удостоверения.  
Основной площадкой, где будут аккумулироваться данные, получаемые в рамках работы платформы, станет инновационный центр "Сколково". Рабочей группе в Волгоградской области предстоит сформировать предложения по перечню пилотных  участков автодорог, на которых могут быть размещены макеты сервисов, основанные на сборе данных от автомобилей и об автомобилях. В число задач входит рассмотрение результатов проведенного обследования пилотных участков дорог, результатов работ по интеграции подсистем интеллектуальной транспортной системы Волгоградской области с информационной системой макетов сервисов платформы.
"Автодата" станет российской сервисной навигационно-телематической платформой, обеспечивающей формирование массива статистических и аналитических данных о колесных транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации в транспортной сфере, в т.ч. связанной с логистикой людей и вещей. Сообщается, что реализацию данного проекта обуславливают многократно возросшие транспортные и пассажирские потоки, стремительное развитие технологий управления автомобилями с высокой степенью автоматизации, необходимость агрегации и обработки информации из нескольких информационных систем различного назначения.
Старт работы нового сервиса запланирован на 2022 год. Планируется, что на начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог, однако в будущем будет расширен до 25%. Главным отличием новой платформы от существующих сервисов, например "Яндекс.Пробки", является использование большего количества источников данных.

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