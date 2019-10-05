В Волгограде мошенница нейтрализовала бабушку газовым баллончиком





В Волгограде задержаны подозреваемые в хищении денег у пенсионеров Дзержинского района. Как сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 3 октября в районный отдел полиции поступили три заявления пенсионерок, пострадавших от рук злоумышленниц. Во всех случаях пожилые граждане впустили в свои квартиры неизвестных, которые представлялись сотрудниками энергетической компании. Поводом для посещения, по словам визитеров, была проверка показаний электросчетчиков. После ухода посетителей, в одном случае 81-летняя пенсионерка не досчиталась 2 тыс. рублей, а 85-летняя – 40 тыс. рублей. Еще одна 86-летняя заявительница лишилась 7 тыс. рублей, при этом во время совершения преступления злоумышленница распылила ей в лицо газовый баллончик, лишив пожилую женщину возможности сопротивляться.

Накануне по подозрению в причастности к совершению данных преступлений полицейскими были задержаны две сестры – 22-х и 20-летние местные жительницы. Им избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об их аресте.

Следствие не исключает, что подобные факты не единственные, и просит граждан, пострадавших от действий задержанных, обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 02.



