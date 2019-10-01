Спорт 01.10.2019 12:09
240 0
01.10.2019 12:09
Город Котельниково Волгоградской области переживает осенний спортивный бум. Как сообщает ИА «Высота 102», в конце сентября новый жилой район «Восточный» города Котельниково стал центром притяжения любителей бокса.
На организованный компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с профсоюзной организацией «ЕвроХим-ВолгаКалий» межрегиональный турнир откликнулись более 60 юных боксеров всех весовых категорий 2002-2010 года рождения из Волгоградской и Ростовской областей. Турнир прошел в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 04 апреля 2014 года № 206, и правилами AIBAPROBOXING (АРВ).
Спортивное соревнование стало данью памяти настоящему мужчине, воину и защитнику, которым гордится Котельниковская Земля Героев - Руслану Вячеславовичу Казакову. Уроженец хутора Нагольный, он погиб, спасая товарища при штурме 13-го фотометрического центра ВСУ в Симферополе.
«Подвиг земляка вдохновил юных боксеров. На турнирах, подобных этому, закаляется характер, вырабатывается мужество и отвага. Выйти на ринг и сразиться с противником, пусть даже сильнейшим, идти к победе, несмотря ни на что, могут только по-настоящему мужественные люди. И все, без исключения, даже самые маленькие участники, показали волю, упорство и красивые бои», - расказали ИА «Высота 102» организаторы турнира.
Приглашенный гость турнира - чемпион СНГ и Славянских стран по боксу среди профессионалов в тяжёлом весе Михаил Насыров отметил высокий уровень его организации и проведения.
Реклама
Популярное по теме
11.09.2019 17:32
26324 11
04.09.2019 14:13
11627 9
14.09.2019 19:53
27805 0
В Волгограде «Ротор» выдал победный результат в игре с гостями из Хабаровска29.09.2019 19:54
«Ротор» и «СКА-Хабаровск» устроили пиршество голов на «Волгоград Арене»29.09.2019 18:51
В Волгоградской области 500 стоматологов вышли на футбольное поле28.09.2019 18:56
«Шахтерская соль» по вкусу сильным: в Котельниково состоялся экстремальный забег24.09.2019 12:50
Волгоградский «Ротор» проиграл «Балтике» в Калининграде21.09.2019 20:54
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"14.09.2019 19:53
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку11.09.2019 17:32
Боксер из Волгограда стал чемпионом Первенства Европы по боксу11.09.2019 15:13
Волгоградский «Ротор» проиграл «Чайке» из села Ростовской области 1:207.09.2019 21:54
В Волгограде колледж олимпийского резерва начинает учебный год со скандала04.09.2019 14:13
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизнь03.09.2019 13:23
Волгоградский «Ротор» всухую проиграл лидеру первенства ФНЛ из Москвы – 0:231.08.2019 20:54
Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»26.08.2019 19:31
В Волгограде «Ротор» провел жаркую игру с «Шинником» и проиграл18.08.2019 20:56
Игра «Ротора» и «Шинника» на «Волгоград Арене» начнется с оваций в честь героических пилотов16.08.2019 17:07
Реклама