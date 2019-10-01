



Город Котельниково Волгоградской области переживает осенний спортивный бум. Как сообщает ИА «Высота 102», в конце сентября новый жилой район «Восточный» города Котельниково стал центром притяжения любителей бокса

На организованный компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с профсоюзной организацией «ЕвроХим-ВолгаКалий» межрегиональный турнир откликнулись более 60 юных боксеров всех весовых категорий 2002-2010 года рождения из Волгоградской и Ростовской областей. Турнир прошел в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 04 апреля 2014 года № 206, и правилами AIBAPROBOXING (АРВ).

Спортивное соревнование стало данью памяти настоящему мужчине, воину и защитнику, которым гордится Котельниковская Земля Героев - Руслану Вячеславовичу Казакову. Уроженец хутора Нагольный, он погиб, спасая товарища при штурме 13-го фотометрического центра ВСУ в Симферополе.





«Подвиг земляка вдохновил юных боксеров. На турнирах, подобных этому, закаляется характер, вырабатывается мужество и отвага. Выйти на ринг и сразиться с противником, пусть даже сильнейшим, идти к победе, несмотря ни на что, могут только по-настоящему мужественные люди. И все, без исключения, даже самые маленькие участники, показали волю, упорство и красивые бои», - расказали ИА «Высота 102» организаторы турнира.