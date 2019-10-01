Nemoloko стало «Продуктом года» на международной выставке





Более 1 500 российских и иностранных производителей и поставщиков из 65 стран мира приняли участие в знаковом событии на продуктовом рынке — крупнейшей в России осенней выставке продуктов питания мирового класса World Food Moscow.

Россию в этом году представляли 500 компаний, как производителей, так и дистрибьюторов продуктов питания из 40 российских регионов, в том числе и «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.





«Мы представили широкий ассортимент продукции, — говорит руководитель продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — На стенде проводились дегустации, на которых наши потребители могли познакомиться с новинками и получить ответы на любые вопросы. Кроме этого, проходили значимые переговоры с потенциальными партнерами. Ведь выставка такого уровня дает возможность решить различные бизнес-задачи, значительно расширить географию продаж, а также продемонстрировать новинки большому количеству специалистов».

В рамках выставки проходил ежегодный конкурс «Продукт года», целью которого является анонсирование лучших по качеству продуктов питания и сырья для их производства, представленных на российском рынке. Продукты бренда Nemoloko — овсяный напиток 3,2 % и овсяная кашка с грушей завоевали золотую медаль World Food Moscow-2019.

«Nemoloko покорило наши сердца, — сказал председатель конкурсной комиссии, заместитель руководителя Россельхозназдора Константин Савенков. — Действительно, это продукт года».

По сведениям организаторов, победителями конкурса становятся только конкурентоспособные продукты, которые по показателям качества превосходят аналоги, производятся с использованием инновационных технологий и хранятся в идеально подходящих условиях.

В этом году были побиты рекорды по количеству заявленных продуктов: 127 компаний представили на суд независимого жюри 584 продукта. 284 продукта получили заслуженные награды.

Выставка World Food Moscow-2019 проходила на новой площадке – МВЦ «Крокус Экспо». Между павильонами, занявшими 50 тыс. кв. метров, было организовано удобное тематическое разделение и навигация, что позволило экспонентам проводить переговоры с максимальным количеством посетителей. По словам организаторов, более 60% экспозиции занимали национальные павильоны, объединившие порядка 1000 зарубежных компаний.