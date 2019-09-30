Расследования

В Волгоградской области продажа виртуальной пшеницы принесла мошеннику 25 миллионов

Расследования 30.09.2019 13:46
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30.09.2019 13:46


39-летний житель Михайловки обвиняется в совершении двенадцати эпизодов преступлений, связанным с мошенничеством. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемый, действуя как физическое лицо, а также от имени трех подконтрольных юридических лиц, размещал в интернете объявления о продаже сельскохозяйственной продукции - пшеницы, проса, семян подсолнечника по ценам ниже рыночных. После заключения договоров с потенциальными покупателями  приобретал небольшие партии якобы продаваемой им продукции, которые для создания видимости исполнения договорных обязательств направлял клиентам.
Затем  мошенник требовал полную предоплату за крупные партии товаров, после перечисления которой на связь с покупателями больше не выходил.
Таким способом в период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года обвиняемому удалось похитить более 25 миллионов рублей у восьми юридических лиц и четырех индивидуальных предпринимателей.
Вину в инкриминируемых деяниях  лжекоммерсант полностью признал.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Сегодня прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Михайловский районный суд.

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