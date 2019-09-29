Покорители целины: в Волгограде на освоение бесплатных участков многодетным предложили потратить миллионы рублей





Несколько лет назад в Волгоградской области началась щедрая раздача бесплатной земли под строительство домов для многодетных семей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий. Людям тогда обещали помощь в проведении необходимых для жизни коммуникаций и дорог. Но оказалось, что их просто бросили на произвол судьбы. «Счастливые» обладатели бесплатных участков, которые на самом деле дорого обошлись тем, кто все-таки рискнул строиться в чистом поле, вынуждены прокладывать дороги из мусора, возить воду в бочках и вести безнадежную переписку с чиновниками. Как сегодня живут немногочисленные обитатели так и не появившихся поселков, где им найти миллионы рублей на подведение газа и воды, и почему многие участки зарастают бурьяном – подробности в спецрепортаже ИА «Высота 102».